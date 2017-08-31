Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Rúa de Castelao, 20 baixo
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Albergue turístico San
Dispoñible sen conexión
34680
Rúa de Castelao, 20 baixo
Negreira (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Débora e Vitoria
Observacións: Ademais das 50 prazas no albergue dispoñen de habitacións privadas individuais, dobres e triplos (consultar prezo).
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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