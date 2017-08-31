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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

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Albergue turístico San

Dispoñible sen conexión
3468
0
Albergue san jose

Rúa de Castelao, 20 baixo
Negreira (A Coruña)

881 976 934

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Débora e Vitoria

Observacións: Ademais das 50 prazas no albergue dispoñen de habitacións privadas individuais, dobres e triplos (consultar prezo).

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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