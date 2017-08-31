Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Rúa de Castelao, 20 bajo
Albergue turístico San José
Disponible sin conexión
363573
Rúa de Castelao, 20 bajo
Negreira (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Débora y Victoria
Observaciones: Además de las 50 plazas en el albergue disponen de habitaciones privadas individuales, dobles y triples (consultar precio).
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos