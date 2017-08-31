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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

Albergue turístico San José

Disponible sin conexión
3635
73
Albergue san jose

Rúa de Castelao, 20 bajo
Negreira (A Coruña)

881 976 934

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Débora y Victoria

Observaciones: Además de las 50 plazas en el albergue disponen de habitaciones privadas individuales, dobles y triples (consultar precio).

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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