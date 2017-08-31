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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

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Alberg turístic San José

Disponible sense connexió
3474
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Albergue san jose

Rúa de Castelao, 20 sota
Negreira (la Corunya)

881 976 934

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Débora i Victòria

Observacions: A més de les 50 places en l'alberg disposen d'habitacions privades individuals, dobles i triples (consultar preu).

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

km 21,0
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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