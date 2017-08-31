Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa
Rua Castelao, 20 behea
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San José aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
34670
Rua Castelao, 20 behea
Negreira (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Débora eta Victoria
Oharrak: Aterpetxeko 50 plazez gain, banako gela pribatuak, bikoitzak eta hirukoitzak dituzte (prezioa kontsultatu).
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 1
Santiagotik Negreirako etapa
km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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