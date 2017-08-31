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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa

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San José aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
3467
0
Albergue san jose

Rua Castelao, 20 behea
Negreira (Coruña)

881 976 934

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Débora eta Victoria

Oharrak: Aterpetxeko 50 plazez gain, banako gela pribatuak, bikoitzak eta hirukoitzak dituzte (prezioa kontsultatu).

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Santiagotik Negreirako etapa Etapa 1

Santiagotik Negreirako etapa

km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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