Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Turístico Salceda

Dispoñible sen conexión
4549
0
Albergue pousada de salceda

Nacional 547, p.k 75 (A 200 metros á esquerda da mouteira 27,9 km a Santiago)
Salceda (A Coruña)

981 50 27 67

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Santiago Lires Calo

Observacións: O albergue atópase dentro dun complexo turístico que conta con xardíns e bar-restaurante de dous tenedores para 65 comensais. Ademais do albergue teñen pensión con habitacións dobres a 45 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Turístico Salceda

Ver todo

Envía túas fotografías!