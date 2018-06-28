Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Nacional 547, p.k 75 (A 200 metros á esquerda da mouteira 27,9 km a Santiago)
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Albergue Turístico Salceda
Dispoñible sen conexión
45490
Nacional 547, p.k 75 (A 200 metros á esquerda da mouteira 27,9 km a Santiago)
Salceda (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Santiago Lires Calo
Observacións: O albergue atópase dentro dun complexo turístico que conta con xardíns e bar-restaurante de dous tenedores para 65 comensais. Ademais do albergue teñen pensión con habitacións dobres a 45 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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