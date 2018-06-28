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Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

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Alberg Turístic Salceda

Disponible sense connexió
4549
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Albergue pousada de salceda

Nacional 547, p.k 75 (A 200 metres a l'esquerra de la fita 27,9 km a Santiago)
Salceda (la Corunya)

981 50 27 67

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago Lires Calo

Observacions: L'alberg es troba dins d'un complex turístic que compta amb jardins i bar-restaurant de dues forquilles per a 65 comensals. A més de l'alberg tenen pensió amb habitacions dobles a 45 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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