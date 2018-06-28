Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Nacional 547, p.k 75 (A 200 metres a l'esquerra de la fita 27,9 km a Santiago)
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Alberg Turístic Salceda
Disponible sense connexió
45490
Nacional 547, p.k 75 (A 200 metres a l'esquerra de la fita 27,9 km a Santiago)
Salceda (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago Lires Calo
Observacions: L'alberg es troba dins d'un complex turístic que compta amb jardins i bar-restaurant de dues forquilles per a 65 comensals. A més de l'alberg tenen pensió amb habitacions dobles a 45 euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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