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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Turístico Salceda

Disponible sin conexión
4567
96
Albergue pousada de salceda

Lugar Salceda 58
Salceda (A Coruña)

981 50 27 67, whatsapp +34647406767

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Santiago Lires Calo

Observaciones: El albergue se encuentra dentro de un complejo turístico que cuenta con jardines y bar-restaurante de dos tenedores para 65 comensales. Además del albergue tienen pensión con habitaciones dobles a 45 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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