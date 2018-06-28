Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Lugar Salceda 58
Albergue Turístico Salceda
Disponible sin conexión
456796
Lugar Salceda 58
Salceda (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Santiago Lires Calo
Observaciones: El albergue se encuentra dentro de un complejo turístico que cuenta con jardines y bar-restaurante de dos tenedores para 65 comensales. Además del albergue tienen pensión con habitaciones dobles a 45 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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