Albergue Turístico Salceda

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Santiago Lires Calo

Observaciones: El albergue se encuentra dentro de un complejo turístico que cuenta con jardines y bar-restaurante de dos tenedores para 65 comensales. Además del albergue tienen pensión con habitaciones dobles a 45 euros.