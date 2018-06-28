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Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa

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Salceda aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
4549
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Albergue pousada de salceda

Nazionala, 547, 75 kp. (mugarritik 200 metrora, ezkerretara, 27,9 km, Santiagora)
Salceda (Coruña)

981 50 27 67

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Lires Calo

Oharrak: Aterpetxea gune turistiko batean dago, eta bertan lorategiak eta bi sardexkako taberna-jatetxea daude 65 pertsonentzat. Aterpetxeaz gain, logela bikoitzak dituen pentsioa ere badute: 45 euro.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arzua - Pedrouzo etapa Etapa 30

Arzua - Pedrouzo etapa

km 19,1
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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