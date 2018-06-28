Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Nazionala, 547, 75 kp. (mugarritik 200 metrora, ezkerretara, 27,9 km, Santiagora)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Salceda aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
45490
Nazionala, 547, 75 kp. (mugarritik 200 metrora, ezkerretara, 27,9 km, Santiagora)
Salceda (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Lires Calo
Oharrak: Aterpetxea gune turistiko batean dago, eta bertan lorategiak eta bi sardexkako taberna-jatetxea daude 65 pertsonentzat. Aterpetxeaz gain, logela bikoitzak dituen pentsioa ere badute: 45 euro.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak