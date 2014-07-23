Via da Prata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
C/ Xeral Margallo, 36
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Albergue turístico Os Cataventos
Dispoñible sen conexión
350
C/ Xeral Margallo, 36
Cáceres (Cáceres)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Juani
Observacións: Dan comidas e ceas, a 8 euros cada unha.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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