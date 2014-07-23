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Via da Prata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

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Albergue turístico Os Cataventos

Dispoñible sen conexión
35
0
Albergue las veletas caceres

C/ Xeral Margallo, 36
Cáceres (Cáceres)

927 21 12 10

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Juani

Observacións: Dan comidas e ceas, a 8 euros cada unha.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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