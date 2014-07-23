Zilarraren Bidea Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
Margallo Jenerala, 36
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Las Veletas turismo-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
350
Margallo Jenerala, 36
Cáceres (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Juani
Oharrak: Bazkari eta afariak, 8 euroan.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 11
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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