Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
C/ General Margallo, 36
Albergue turístico Las Veletas
Disponible sin conexión
5724
C/ General Margallo, 36
Cáceres (Cáceres)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Juani
Observaciones: Dan comidas y cenas, a 8 euros cada una.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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