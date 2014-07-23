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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

Albergue turístico Las Veletas

Disponible sin conexión
57
24
Albergue las veletas caceres

C/ General Margallo, 36
Cáceres (Cáceres)

927 21 12 10

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Juani

Observaciones: Dan comidas y cenas, a 8 euros cada una.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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