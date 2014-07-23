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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

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Alberg turístic Els Penells

Disponible sense connexió
35
0
Albergue las veletas caceres

C/ General Margallo, 36
Càceres (Càceres)

927 21 12 10

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juani

Observacions: Donen menjars i sopars, a 8 euros cadascuna.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

km 22,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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