Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres
C/ General Margallo, 36
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Alberg turístic Els Penells
Disponible sense connexió
350
C/ General Margallo, 36
Càceres (Càceres)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juani
Observacions: Donen menjars i sopars, a 8 euros cadascuna.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres
km 22,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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