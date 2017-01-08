Via da Prata Etapa de Galisteo a Cáparra
Estrada de Plasencia, 23
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue turístico e de peregrinos Señora Elena
Dispoñible sen conexión
3730
Estrada de Plasencia, 23
Carcaboso (Cáceres)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Francisco Bo
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 14
Etapa de Galisteo a Cáparra
km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo