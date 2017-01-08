Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de Galisteo a Cáparra

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue turístico e de peregrinos Señora Elena

Dispoñible sen conexión
373
0
Albergue senora elena

Estrada de Plasencia, 23
Carcaboso (Cáceres)

927 40 20 75, 659 77 45 80

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Francisco Bo

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade alta
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías