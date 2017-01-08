Zilarraren Bidea Galisteotik Kaparrarako etapa
Plasentziako errepidea, 23
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Turismoa eta erromesen aterpetxea, Elena andrea
Konexiorik gabe erabilgarri
3740
Plasentziako errepidea, 23
Karcabosa (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Francisco Bueno
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 14
Galisteotik Kaparrarako etapa
km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna HANDIA
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