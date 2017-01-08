Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra
Carretera de Plasencia, 23
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Alberg turístic i de pelegrins Senyora Elena
Disponible sense connexió
3730
Carretera de Plasencia, 23
Carcaboso (Càceres)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Francisco Bé
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 14
Etapa de Galisteo a Cáparra
km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat alta
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