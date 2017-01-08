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Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra

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Alberg turístic i de pelegrins Senyora Elena

Disponible sense connexió
373
0
Albergue senora elena

Carretera de Plasencia, 23
Carcaboso (Càceres)

927 40 20 75, 659 77 45 80

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Francisco Bé

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat alta
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