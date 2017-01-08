Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra
Carretera de Plasencia, 23
Albergue turístico y de peregrinos Señora Elena
Disponible sin conexión
38623
Carretera de Plasencia, 23
Carcaboso (Cáceres)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Francisco Bueno
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 14
Etapa de Galisteo a Cáparra
km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Alta
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