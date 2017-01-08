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Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra

Albergue turístico y de peregrinos Señora Elena

Disponible sin conexión
386
23
Albergue senora elena

Carretera de Plasencia, 23
Carcaboso (Cáceres)

927 40 20 75, 659 77 45 80

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Francisco Bueno

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Alta
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Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

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