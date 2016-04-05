Albergue Turístico de Oliva de Plasencia

Propiedade do albergue: Direccion xeral Turismo de Estremadura

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada durante un prazo de tempo determinado

Persoa encargada de atender o albergue: Pomba

Observacións: Inclúen recollida gratuíta mediante taxi de 7 prazas desde Ventaquemada e Arco de Cáparra, recollida inmediata sen horario predeterminado. Posibilitan o traslado o día de saída paira continuar o camiño no mesmo sitio que se deixou, acordándoo con Rafa, o hospitalero / Ofrecen gratuitamente piscina de verán municipal desde mediados de xuño a mediados de setembro / -Posibilidade de comida ou cea en bar Cáparra a 200 metros do albergue: menú 8,50 euros (1º prato + 2º prato + prostre + bebida incluído) / Tenda de alimentación paira facer compras, onde se sela a credencial.