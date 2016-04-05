Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de Galisteo a Cáparra

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Turístico de Oliva de Plasencia

Dispoñible sen conexión
123
0
Albergue oliva de plasencia

C/ Real, 2
Oliva de Plasencia (Cáceres)

647563450

pichon24hotmail.com

Web / Link

Propiedade do albergue: Direccion xeral Turismo de Estremadura

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada durante un prazo de tempo determinado

Persoa encargada de atender o albergue: Pomba

Observacións: Inclúen recollida gratuíta mediante taxi de 7 prazas desde Ventaquemada e Arco de Cáparra, recollida inmediata sen horario predeterminado. Posibilitan o traslado o día de saída paira continuar o camiño no mesmo sitio que se deixou, acordándoo con Rafa, o hospitalero / Ofrecen gratuitamente piscina de verán municipal desde mediados de xuño a mediados de setembro / -Posibilidade de comida ou cea en bar Cáparra a 200 metros do albergue: menú 8,50 euros (1º prato + 2º prato + prostre + bebida incluído) / Tenda de alimentación paira facer compras, onde se sela a credencial.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade alta
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías