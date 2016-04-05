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Plasentziako Oliba Aterpetxe Turistikoa
Errege kalea, 2
Plasenciako oliba (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Turismo Zuzendaritza Nagusia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Epe jakin baterako kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Usoa
Oharrak: 7 plazako taxi bidezko doako bilketa sartzen da Ventaquemadatik eta Arco de Cáparratik. Berehalako bilketa, aurrez zehaztutako ordutegirik gabe. Irteera egunean bertan bidea utzi zen leku berean jarraitzeko aukera ematen dute, Rafarekin adostuta, ospitalera joateko / Udal udako igerilekua eskaintzen dute doan ekainaren erdialdetik irailaren erdialdera / - Bazkaria edo afaria Cáparra tabernan, aterpetxetik 200 metrora: menua 8,50 euro (1. platera + 2. platera + postrea + edaria barne) / Erosketak egiteko elikadura-denda, non kred-a zigilatzen den.
Zilarraren bidea
Galisteotik Kaparrarako etapa
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