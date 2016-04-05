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Zilarraren Bidea Galisteotik Kaparrarako etapa

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Plasentziako Oliba Aterpetxe Turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
123
0
Albergue oliva de plasencia

Errege kalea, 2
Plasenciako oliba (Caceres)

647563450

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Turismo Zuzendaritza Nagusia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Epe jakin baterako kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Usoa

Oharrak: 7 plazako taxi bidezko doako bilketa sartzen da Ventaquemadatik eta Arco de Cáparratik. Berehalako bilketa, aurrez zehaztutako ordutegirik gabe. Irteera egunean bertan bidea utzi zen leku berean jarraitzeko aukera ematen dute, Rafarekin adostuta, ospitalera joateko / Udal udako igerilekua eskaintzen dute doan ekainaren erdialdetik irailaren erdialdera / - Bazkaria edo afaria Cáparra tabernan, aterpetxetik 200 metrora: menua 8,50 euro (1. platera + 2. platera + postrea + edaria barne) / Erosketak egiteko elikadura-denda, non kred-a zigilatzen den.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Galisteotik Kaparrarako etapa Etapa 14

Galisteotik Kaparrarako etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna HANDIA
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