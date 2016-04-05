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Alberg Turístic d'Oliva de Plasència
C/ Real, 2
Oliva de Plasència (Càceres)
Propietat de l'alberg: Direccion general Turisme d'Extremadura
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada durant un termini de temps determinat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paloma
Observacions: Incluyen recollida gratuïta mitjançant taxi de 7 places des de Ventaquemada i Arc de Cáparra, recollida immediata sense horari predeterminat. Possibiliten el trasllat el dia de sortida per a continuar el camí en el mateix lloc que es va deixar, acordant-lo amb Rafa, l'hospitalero / Ofereixen gratuïtament piscina d'estiu municipal des de mitjan juny a mitjan setembre / -Possibilitat de menjar o sopar en bar Cáparra a 200 metres de l'alberg: menú 8,50 euros (1r plat + 2n plat + prostri + beguda inclòs) / Botiga d'alimentació per a fer compres, on se segella la credencial.
Via de la plata
Etapa de Galisteo a Cáparra
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