Alberg Turístic d'Oliva de Plasència

C/ Real, 2

Oliva de Plasència (Càceres) 647563450 En construción ( consultes en mail pichon24@hotmail.com)

Propietat de l'alberg: Direccion general Turisme d'Extremadura

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada durant un termini de temps determinat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paloma

Observacions: Incluyen recollida gratuïta mitjançant taxi de 7 places des de Ventaquemada i Arc de Cáparra, recollida immediata sense horari predeterminat. Possibiliten el trasllat el dia de sortida per a continuar el camí en el mateix lloc que es va deixar, acordant-lo amb Rafa, l'hospitalero / Ofereixen gratuïtament piscina d'estiu municipal des de mitjan juny a mitjan setembre / -Possibilitat de menjar o sopar en bar Cáparra a 200 metres de l'alberg: menú 8,50 euros (1r plat + 2n plat + prostri + beguda inclòs) / Botiga d'alimentació per a fer compres, on se segella la credencial.