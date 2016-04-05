Albergue Turístico de Oliva de Plasencia

Propiedad del albergue: Direccion general Turismo de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada durante un plazo de tiempo determinado

Persona encargada de atender el albergue: Paloma

Observaciones: Incluyen recogida gratuita mediante taxi de 7 plazas desde Ventaquemada y Arco de Cáparra, recogida inmediata sin horario predeterminado. Posibilitan el traslado el día de salida para continuar el camino en el mismo sitio que se dejó, acordándolo con Rafa, el hospitalero / Ofrecen gratuitamente piscina de verano municipal desde mediados de junio a mediados de septiembre / - Posibilidad de comida o cena en bar Cáparra a 200 metros del albergue: menú 8,50 euros (1º plato + 2º plato + postre + bebida incluido) / Tienda de alimentación para hacer compras, donde se sella la credencial.