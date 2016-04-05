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Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra

Albergue Turístico de Oliva de Plasencia

Disponible sin conexión
132
36
Albergue oliva de plasencia

C/ Real, 2
Oliva de Plasencia (Cáceres)

647563450

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Direccion general Turismo de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada durante un plazo de tiempo determinado

Persona encargada de atender el albergue: Paloma

Observaciones: Incluyen recogida gratuita mediante taxi de 7 plazas desde Ventaquemada y Arco de Cáparra, recogida inmediata sin horario predeterminado. Posibilitan el traslado el día de salida para continuar el camino en el mismo sitio que se dejó, acordándolo con Rafa, el hospitalero / Ofrecen gratuitamente piscina de verano municipal desde mediados de junio a mediados de septiembre / - Posibilidad de comida o cena en bar Cáparra a 200 metros del albergue: menú 8,50 euros (1º plato + 2º plato + postre + bebida incluido) / Tienda de alimentación para hacer compras, donde se sella la credencial.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Alta
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