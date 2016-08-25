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Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

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Albergue Turístico Cudillero

Dispoñible sen conexión
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Albergue turistico cudillero

Avenida Selgas, á beira da Igrexa e fronte ao palacio-museo Selgas.
O Pito (Asturias)

985 59 02 04, 689 232 532

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Margarita González

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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