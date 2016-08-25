Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
Avinguda Selgas, al costat de l'Església i enfront del palau-museu Selgas.
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Alberg Turístic Cudillero
Disponible sense connexió
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Avinguda Selgas, al costat de l'Església i enfront del palau-museu Selgas.
El Xiulet (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Margarita González
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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