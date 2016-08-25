Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
Selgas etorbidea, Elizaren ondoan eta Selgas jauregi-museoaren parean.
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Cudillero turismo-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Selgas etorbidea, Elizaren ondoan eta Selgas jauregi-museoaren parean.
El Pito (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Margarita González
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 22
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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