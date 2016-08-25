Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Avenida Selgas, al lado de la Iglesia y frente al palacio-museo Selgas.
Albergue Turístico Cudillero
Disponible sin conexión
475
Avenida Selgas, al lado de la Iglesia y frente al palacio-museo Selgas.
El Pito (Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Margarita González
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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