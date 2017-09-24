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Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo

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Albergue Turístico Camiño Norte

Dispoñible sen conexión
13
0
Albergue camino norte

Rozadela-Lois-Figueras
Figueras (Concello de Castropol-Asturias)

985 63 62 07, 661 705 680

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Josefa Maseda Díaz

Observacións: O albergue está dotado dun baño completo en cada dormitorio, as camas entréganse con sabas que se cambian todos os días.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa da Caridade a Ribadeo Etapa 26

Etapa da Caridade a Ribadeo

km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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