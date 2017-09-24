Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo
Rozadela-Lois-Figueras
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Albergue Turístico Camiño Norte
Dispoñible sen conexión
130
Rozadela-Lois-Figueras
Figueras (Concello de Castropol-Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Josefa Maseda Díaz
Observacións: O albergue está dotado dun baño completo en cada dormitorio, as camas entréganse con sabas que se cambian todos os días.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa da Caridade a Ribadeo
km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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