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Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo

Albergue Turístico Camino Norte

Disponible sin conexión
19
22
Albergue camino norte

Rozadela-Lois-Figueras
Figueras (Concello de Castropol-Asturias)

985 63 62 07, 661 705 680

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Josefa Maseda Díaz

Observaciones: El albergue está dotado de un baño completo en cada dormitorio, las camas se entregan con sábanas que se cambian todos los días.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 26

Etapa de La Caridad a Ribadeo

km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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