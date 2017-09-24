Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Ipar Bidea turismo-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
14
0
Albergue camino norte

Rozadela-Lois - Figueras
Figueras (Castropol-Asturiaseko zeloa)

985 63 62 07, 661 705 680

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Josefa Maseda Díaz

Oharrak: Aterpetxeak bainugela osoa du logela bakoitzean, oheak izarekin ematen dira eta egunero aldatzen dira.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi