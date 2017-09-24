Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo
Rozadela-Lois-Figueras
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Alberg Turístic Camí Nord
Disponible sense connexió
140
Rozadela-Lois-Figueras
Figueras (Concello de Castropol-Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Josefa Maseda Díaz
Observacions: L'alberg està dotat d'un bany complet en cada dormitori, els llits es lliuren amb llençols que es canvien tots els dies.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de la Caritat a Ribadeo
km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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