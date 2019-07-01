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Albergue Turístico A Almazara
camiño do mouro, N630 km 370,6
Villafranca de los Barros (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Xunta de Estremadura
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Estremadura
Persoa encargada de atender o albergue: Jose Luís e Susana
Observacións: Albergue reformado e reaberto en xullo do 2019. Albergue con piscina e restaurante. É unha antiga almazara rehabilitada como albergue que se atopa de camiño entre Los Santos de Maimona e Villafranca de los Barros (a 6,8 km desta última).
Vía da prata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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