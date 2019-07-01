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La Almazara aterpetxe turistikoa
mairuaren bidea, N 630 km 370,6
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Junta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Extremadurako Junta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis eta Susana
Oharrak: 2019ko uztailean eraberritu zen eta berriro ireki zen. Aterpetxea, igerilekua eta jatetxea dituena. Almazara zahar bat da, Los Santos de Mmaimona eta Villafranca de los Barros kaleen artean dagoen aterpetxea (azken horretatik 6,8 km-ra).
Zilarraren bidea
Zafra - Almendralejo etapa
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