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Zilarraren Bidea Zafra - Almendralejo etapa

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La Almazara aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
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Almazara

mairuaren bidea, N 630 km 370,6
Villafranca de los Barros (Badajoz)

924986181 / 669964546

Joseluismerenomerino [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Extremadurako Junta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Extremadurako Junta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Luis eta Susana

Oharrak: 2019ko uztailean eraberritu zen eta berriro ireki zen. Aterpetxea, igerilekua eta jatetxea dituena. Almazara zahar bat da, Los Santos de Mmaimona eta Villafranca de los Barros kaleen artean dagoen aterpetxea (azken horretatik 6,8 km-ra).

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Zafra - Almendralejo etapa Etapa 7

Zafra - Almendralejo etapa

km 36,7
Denbora 09H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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