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Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo

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Alberg Turístic L'Almazara

Disponible sense connexió
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Almazara

camí del moro, N630 km 370,6
Villafranca dels Fangs (Badajoz)

924 986 181 / 669 964 546

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Junta d'Extremadura

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajunta d'Extremadura

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose Luis i Susana

Observacions: Albergui reformat i reobert al juliol del 2019. Alberg amb piscina i restaurant. És una antiga almazara rehabilitada com a alberg que es troba de camí entre Els Santos de Maimona i Villafranca dels Fangs (a 6,8 km d'aquesta última).

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Temps 09H 15’
Dificultat mitjana
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