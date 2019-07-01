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Alberg Turístic L'Almazara
camí del moro, N630 km 370,6
Villafranca dels Fangs (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Junta d'Extremadura
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajunta d'Extremadura
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose Luis i Susana
Observacions: Albergui reformat i reobert al juliol del 2019. Alberg amb piscina i restaurant. És una antiga almazara rehabilitada com a alberg que es troba de camí entre Els Santos de Maimona i Villafranca dels Fangs (a 6,8 km d'aquesta última).
Via de la plata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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