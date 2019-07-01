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Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo

Albergue Turístico La Almazara

Disponible sin conexión
8
0
Almazara

camino del moro, N630 km 370,6
Villafranca de los Barros (Badajoz)

924 986 181 / 669 964 546

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Junta de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta de Extremadura

Persona encargada de atender el albergue: Jose Luis y Susana

Observaciones: Albergue reformado y reabierto en julio del 2019. Albergue con piscina y restaurante. Es una antigua almazara rehabilitada como albergue que se encuentra de camino entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros (a 6,8 km de esta última).

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Tiempo 09H 15’
Dificultad Media
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