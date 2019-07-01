Albergue Turístico La Almazara
camino del moro, N630 km 370,6
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Propiedad del albergue: Junta de Extremadura
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta de Extremadura
Persona encargada de atender el albergue: Jose Luis y Susana
Observaciones: Albergue reformado y reabierto en julio del 2019. Albergue con piscina y restaurante. Es una antigua almazara rehabilitada como albergue que se encuentra de camino entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros (a 6,8 km de esta última).
Vía de la plata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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