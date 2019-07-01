Albergue Turístico La Almazara

Propiedad del albergue: Junta de Extremadura

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta de Extremadura

Persona encargada de atender el albergue: Jose Luis y Susana

Observaciones: Albergue reformado y reabierto en julio del 2019. Albergue con piscina y restaurante. Es una antigua almazara rehabilitada como albergue que se encuentra de camino entre Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros (a 6,8 km de esta última).