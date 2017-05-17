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Via da Prata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

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Albergue Turístico Hostel Cañaveral

Dispoñible sen conexión
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Albergue turistico canaveral

Avenida Doutor Luís Boticario núm. 12. N-630 km 510
Cañaveral (Cáceres)

669 402 446, 655 351 976

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Martín Miguel Orovengua

Observacións: E-mails de contacto:[email protected]@hostelcanaveral.com

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral Etapa 12

Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

km 33,2
Tempo 08H 20’
Dificultade media
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