Via da Prata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
Avenida Doutor Luís Boticario núm. 12. N-630 km 510
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Albergue Turístico Hostel Cañaveral
Dispoñible sen conexión
1840
Avenida Doutor Luís Boticario núm. 12. N-630 km 510
Cañaveral (Cáceres)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Martín Miguel Orovengua
Observacións: E-mails de contacto:[email protected]@hostelcanaveral.com
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 12
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
km 33,2
Tempo 08H 20’
Dificultade media
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