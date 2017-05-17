Zilarraren Bidea Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
Doctor Luis Boticario etorbidea, 12. N-630 km 510
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Hostel Cañaveral aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
1840
Doctor Luis Boticario etorbidea, 12. N-630 km 510
Kanaberadia (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin Migel Orovengua
Oharrak: Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 12
Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa
km 33,2
Denbora 08H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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