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Zilarraren Bidea Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa

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Hostel Cañaveral aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
184
0
Albergue turistico canaveral

Doctor Luis Boticario etorbidea, 12. N-630 km 510
Kanaberadia (Caceres)

669 402 446, 655 351 976

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Martin Migel Orovengua

Oharrak: Harremanetarako helbide elektronikoak: [email protected] [email protected]

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa Etapa 12

Casar De Caceres eta Cañaveral arteko etapa

km 33,2
Denbora 08H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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