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Via de la Plata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

Albergue Turístico Hostel Cañaveral

Disponible sin conexión
188
22
Albergue turistico canaveral

Avenida Doctor Luis Boticario nº 12. N-630 km 510
Cañaveral (Cáceres)

669 402 446, 655 351 976

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Martín Miguel Orovengua

Observaciones: E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral Etapa 12

Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral

km 33,2
Tiempo 08H 20’
Dificultad Media
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