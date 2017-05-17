Via de la Plata Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
Avenida Doctor Luis Boticario nº 12. N-630 km 510
Albergue Turístico Hostel Cañaveral
Disponible sin conexión
18822
Avenida Doctor Luis Boticario nº 12. N-630 km 510
Cañaveral (Cáceres)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Martín Miguel Orovengua
Observaciones: E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 12
Etapa de Casar De Cáceres a Cañaveral
km 33,2
Tiempo 08H 20’
Dificultad Media
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