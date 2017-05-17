Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Via de la Plata Etapa de Casar De Càceres a Canyar

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Turístic Hostel Canyar

Disponible sense connexió
184
0
Albergue turistico canaveral

Avinguda Doctor Luis Boticario núm. 12. N-630 km 510
Canyar (Càceres)

669 402 446, 655 351 976

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martín Miguel Orovengua

Observacions: E-mails de contacte:[email protected]@hostelcanaveral.com

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Casar De Càceres a Canyar Etapa 12

Etapa de Casar De Càceres a Canyar

km 33,2
Temps 08H 20’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies