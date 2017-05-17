Via de la Plata Etapa de Casar De Càceres a Canyar
Avinguda Doctor Luis Boticario núm. 12. N-630 km 510
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Alberg Turístic Hostel Canyar
Disponible sense connexió
1840
Avinguda Doctor Luis Boticario núm. 12. N-630 km 510
Canyar (Càceres)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Martín Miguel Orovengua
Observacions: E-mails de contacte:[email protected]@hostelcanaveral.com
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 12
Etapa de Casar De Càceres a Canyar
km 33,2
Temps 08H 20’
Dificultat mitjana
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