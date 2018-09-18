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Albergue turístico de Logrosa
Logrosa, Nº 6. Logrosa é una aldea de Negreira
Logrosa (Concello de Negreira)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e Luís
Observacións: Paira chegar ao albergue hai que tomar en Chancela (última poboación antes de Negreira) o desvío cara a Logrosa. O albergue atópase a 700 metros deste desvío.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
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