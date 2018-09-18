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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa

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Logrosako turismoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
607
0
03 albergue de logrosa

Logrosa, 6. zk. Negreirako herrixka bat da Logrosa
Logrosa (Concello de Negreira)

639606918

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta Luis

Oharrak: Aterpetxera iristeko Chancelan (Negreira aurreko azken herria) Logrosarako bidea hartu behar da. Desbideraketa horretatik 700 metrora dago aterpetxea.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Santiagotik Negreirako etapa Etapa 1

Santiagotik Negreirako etapa

km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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