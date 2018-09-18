Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa
Logrosa, 6. zk. Negreirako herrixka bat da Logrosa
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Logrosako turismoko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6070
Logrosa, 6. zk. Negreirako herrixka bat da Logrosa
Logrosa (Concello de Negreira)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta Luis
Oharrak: Aterpetxera iristeko Chancelan (Negreira aurreko azken herria) Logrosarako bidea hartu behar da. Desbideraketa horretatik 700 metrora dago aterpetxea.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 1
Santiagotik Negreirako etapa
km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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