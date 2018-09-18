Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Logrosa, Nº 6. Logrosa es una aldea de Negreira
Albergue turístico de Logrosa
Disponible sin conexión
63441
Logrosa, Nº 6. Logrosa es una aldea de Negreira
Logrosa (Concello de Negreira)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Luis
Observaciones: Para llegar al albergue hay que tomar en Chancela (última población antes de Negreira) el desvío hacia Logrosa. El albergue se encuentra a 700 metros de este desvío.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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