Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

Albergue turístico de Logrosa

Disponible sin conexión
634
41
03 albergue de logrosa

Logrosa, Nº 6. Logrosa es una aldea de Negreira
Logrosa (Concello de Negreira)

639606918

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y Luis

Observaciones: Para llegar al albergue hay que tomar en Chancela (última población antes de Negreira) el desvío hacia Logrosa. El albergue se encuentra a 700 metros de este desvío.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías