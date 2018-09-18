Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg turístic de Logrosa
Logrosa, Núm. 6. Logrosa és un llogaret de Negreira
Logrosa (Concello de Negreira)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i Luis
Observacions: Per arribar a l'alberg cal prendre en Chancela (última població abans de Negreira) el desviament cap a Logrosa. L'alberg es troba a 700 metres d'aquest desviament.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots