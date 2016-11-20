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Albergue Triana
C/ Rodrigo de Triana, 69. Código postal 41010
Sevilla
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio Villena
Observacións: Facilitan a credencial de peregrino ao prezo de 2 euros. Os peregrinos que vaian facer a Vía da Prata en bicicleta poden enviar un par de días antes a bici a este albergue e aquí gárdanlla. O albergue está especializado en cicloturistas e alugan bicicletas para peregrinos.
Vía da prata
Etapa de Sevilla a Guillena
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