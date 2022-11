Alberg Triana

C/ Rodrigo de Triana, 69. Codi postal 41010

Sevilla 954 45 99 60 www.trianabackpackers.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio Villena

Observacions: Faciliten la credencial de pelegrí al preu de 2 euros. Els pelegrins que vagin a fer la Via de la Plata amb bicicleta poden enviar un parell de dies abans la bici a aquest alberg i aquí la hi guarden. L'alberg està especialitzat en cicloturistas i lloguen bicicletes per a pelegrins.