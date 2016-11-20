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Alberg Triana
C/ Rodrigo de Triana, 69. Codi postal 41010
Sevilla
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio Villena
Observacions: Faciliten la credencial de pelegrí al preu de 2 euros. Els pelegrins que vagin a fer la Via de la Plata amb bicicleta poden enviar un parell de dies abans la bici a aquest alberg i aquí la hi guarden. L'alberg està especialitzat en cicloturistas i lloguen bicicletes per a pelegrins.
Via de la plata
Etapa de Sevilla a Guillena
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