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Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena

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Alberg Triana

Disponible sense connexió
213
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03 albergue triana

C/ Rodrigo de Triana, 69. Codi postal 41010
Sevilla

954 45 99 60

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio Villena

Observacions: Faciliten la credencial de pelegrí al preu de 2 euros. Els pelegrins que vagin a fer la Via de la Plata amb bicicleta poden enviar un parell de dies abans la bici a aquest alberg i aquí la hi guarden. L'alberg està especialitzat en cicloturistas i lloguen bicicletes per a pelegrins.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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