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Triana aterpetxea
Rodrigo de Triana kalea 69. 41010 posta-kodea
Sevilla
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Villena
Oharrak: Erromesen kredentziala 2 eurotan ematen dute. Zilarraren Bidea bizikletaz egingo duten erromesek egun pare bat lehenago bidali ahal izango dute bizikleta aterpetxe honetara eta hemen gordetzen dute. Aterpetxea zikloturistetan espezializatuta dago eta erromesentzako bizikletak alokatzen ditu.
Zilarraren bidea
Sevillatik Guillenarako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak