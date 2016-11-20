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Zilarraren Bidea Sevillatik Guillenarako etapa

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Triana aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
213
0
03 albergue triana

Rodrigo de Triana kalea 69. 41010 posta-kodea
Sevilla

954 459960

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio Villena

Oharrak: Erromesen kredentziala 2 eurotan ematen dute. Zilarraren Bidea bizikletaz egingo duten erromesek egun pare bat lehenago bidali ahal izango dute bizikleta aterpetxe honetara eta hemen gordetzen dute. Aterpetxea zikloturistetan espezializatuta dago eta erromesentzako bizikletak alokatzen ditu.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Sevillatik Guillenarako etapa Etapa 1

Sevillatik Guillenarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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