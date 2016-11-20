Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena
C/ Rodrigo de Triana, 69. Código postal 41010
Albergue Triana
Disponible sin conexión
30335
C/ Rodrigo de Triana, 69. Código postal 41010
Sevilla
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio Villena
Observaciones: Facilitan la credencial de peregrino al precio de 2 euros. Los peregrinos que vayan a hacer la Vía de la Plata en bicicleta pueden enviar un par de días antes la bici a este albergue y aquí se la guardan. El albergue está especializado en cicloturistas y alquilan bicicletas para peregrinos.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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