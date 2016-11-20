Albergue Triana

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio Villena

Observaciones: Facilitan la credencial de peregrino al precio de 2 euros. Los peregrinos que vayan a hacer la Vía de la Plata en bicicleta pueden enviar un par de días antes la bici a este albergue y aquí se la guardan. El albergue está especializado en cicloturistas y alquilan bicicletas para peregrinos.