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Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena

Albergue Triana

Disponible sin conexión
303
35
03 albergue triana

C/ Rodrigo de Triana, 69. Código postal 41010
Sevilla

954 45 99 60

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio Villena

Observaciones: Facilitan la credencial de peregrino al precio de 2 euros. Los peregrinos que vayan a hacer la Vía de la Plata en bicicleta pueden enviar un par de días antes la bici a este albergue y aquí se la guardan. El albergue está especializado en cicloturistas y alquilan bicicletas para peregrinos.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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