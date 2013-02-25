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Albergue Tío Pepe
C/ O Teso, 2 (Xunto á igrexa)
Villar de Mazarife
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Loli Vicente
Observacións: Liteira + menú do peregrino (tres primeiros e tres segundos a elixir) + almorzo: 20 euros por persoa. Serven almorzos a 3 euros e comidas e ceas a 9 euros cada unha. Permítese traer comida de fóra.
Camiño Francés
Etapa de León a San Martín do Camiño
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