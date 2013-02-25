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Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

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Albergui Oncle Pepe

Disponible sense connexió
30
0
06 albergue tio pepe

C/ El Teso, 2 (Al costat de l'església)
Villar de Mazarife

987 390 517, 696 005 264

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Loli Vicente

Observacions: Llitera + menú del pelegrí (tres primers i tres segons a triar) + desdejuni: 20 euros per persona. Serveixen desdejunis a 3 euros i menjars i sopars a 9 euros cadascuna. Es permet portar menjar de fora.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí Etapa 19

Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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