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Albergui Oncle Pepe
C/ El Teso, 2 (Al costat de l'església)
Villar de Mazarife
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Loli Vicente
Observacions: Llitera + menú del pelegrí (tres primers i tres segons a triar) + desdejuni: 20 euros per persona. Serveixen desdejunis a 3 euros i menjars i sopars a 9 euros cadascuna. Es permet portar menjar de fora.
Camí Francès
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
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