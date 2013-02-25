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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Albergue Tío Pepe

Disponible sin conexión
34
20
06 albergue tio pepe

C/ El Teso, 2 (Junto a la iglesia)
Villar de Mazarife

987 390 517, 696 005 264

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Loli Vicente

Observaciones: Litera + menú del peregrino (tres primeros y tres segundos a elegir) + desayuno: 20 euros por persona. Sirven desayunos a 3 euros y comidas y cenas a 9 euros cada una. Se permite traer comida de fuera.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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