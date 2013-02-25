Albergue Tío Pepe

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Loli Vicente

Observaciones: Litera + menú del peregrino (tres primeros y tres segundos a elegir) + desayuno: 20 euros por persona. Sirven desayunos a 3 euros y comidas y cenas a 9 euros cada una. Se permite traer comida de fuera.