Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
C/ El Teso, 2 (Junto a la iglesia)
Albergue Tío Pepe
Disponible sin conexión
3420
C/ El Teso, 2 (Junto a la iglesia)
Villar de Mazarife
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Loli Vicente
Observaciones: Litera + menú del peregrino (tres primeros y tres segundos a elegir) + desayuno: 20 euros por persona. Sirven desayunos a 3 euros y comidas y cenas a 9 euros cada una. Se permite traer comida de fuera.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos