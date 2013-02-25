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Osaba Pepe aterpetxea
El Teseso kalea, 2 (elizaren ondoan)
Villar de Mazarife
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Loli Vicente
Oharrak: Litera + erromesaren menua (lehen hiru eta hiru segundo aukeran) + gosaria: 20 euro pertsona bakoitzeko. Gosariak 3 euro balio dute, eta bazkariak eta afariak 9 euroan. Kanpotik janaria ekartzea baimentzen da.
Bide frantsesa
Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa
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