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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue Titas

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Albergue titas

C/ Maior 7 (ao final do pobo)
Boadilla del Camino

979 81 07 76 ou 691 869 735

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Gil Romeu

Observacións: Serven almorzos (3 euros), menús (10 euros) e ceas (10 euros).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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