Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
C/ Maior 7 (ao final do pobo)
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Albergue Titas
Dispoñible sen conexión
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C/ Maior 7 (ao final do pobo)
Boadilla del Camino
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Gil Romeu
Observacións: Serven almorzos (3 euros), menús (10 euros) e ceas (10 euros).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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