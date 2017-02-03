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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Albergui Tites

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Albergue titas

C/ Major 7 (al final del poble)
Boadilla del Camí

979 81 07 76 o 691 869 735

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo Gil Romero

Observacions: Serveixen desdejunis (3 euros), menús (10 euros) i sopars (10 euros).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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